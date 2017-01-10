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20:51 (мск), источник: РБК - Украина

В СБУ рассказали об условиях содержания Ефремова

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о якобы «нечеловеческих» условиях пребывания бывшего главы фракции «Партии регионов» Александра Ефремова в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

«СБУ официально опровергает информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы “нечеловеческих” условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБ Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания.

«Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного», — рассказали в СБУ.

Кроме того, по обращению адвокатов, СБУ готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания Ефремова уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении Ефремова.

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