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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Гройсман заверил Шевчовича в надежности транзита газа через Украину

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил по телефону с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шевчовичем вопросы обеспечения газом европейских потребителей, украинский премьер заверил Шевчовича о надежности транзита газа, сообщает во вторник пресс-служба кабмина Украины.

Источник: РИА Новости

«Во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности относительно обеспечения украинских и европейских потребителей природным газом. Обсуждая вопрос транзита природного газа территорией Украины, Владимир Гройсман подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС», — сообщает пресс-служба.

Шевчович заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства Украины по реформированию энергетического сектора, и проинформировал о готовности ЕС выделить Украине 100 миллионов евро для наполнения фонда энергоэффективности, отметив необходимость принятия украинским парламентом законов о фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторах в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Украина впервые в этом году не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате Украина начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Представители «Нафтогаза» и украинские чиновники утверждают, что уровень запасов газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит российского газа в Европу зимой.

Российские власти, однако, были обеспокоены недостаточной заполненностью украинских ПХГ к началу отопительного сезона. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Украине необходимо было накопить в ПХГ 17−21 миллиард кубометров газа.

Комментарии
1
0000@mail.ru
Я вообще не понимаю у них там есть ещё кому отвечать и заверять? Везде всё перемешано скандалы, интриги и расследования ...))) Даже если и спистют газа скажут, что Россия недопоставила ... Страна придаток эта Укропия блин .
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