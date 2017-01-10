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22:20 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кандидат на пост генпрокурора США отрицает симпатии к Ку-клукс-клану

Сенатор Джефф Сешнс, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность генерального прокурора, отрицает свои симпатии к Ку-клукс-клану.

Источник: AP 2016

В обращении к юридическому комитету сената США Сешнс заявил, что обвинения в том, что он поддерживал Ку-клукс-клан, являются ложными.

По его словам, он питает отвращение как к самой ультраправой организации, так и к идеологии, которая за ней стоит.

Он также отметил «устрашающий эффект», который имела систематическая дискриминация и отрицание права на участие в выборах «афроамериканских братьев и сестер».

Демократы в сенате недовольны возможным назначением республиканца на пост генерального прокурора. Однако у них недостаточно мест в сенате, чтобы заблокировать выдвижение Сешнса.

Республиканцы в целом поддерживают кандидатуру Сешнса. Те из них, кто долго с ним работал, отрицают, что он поддерживает расистские взгляды.

Во время заседания сената по его кандидатуре прошли акции протеста. Демонстранты ставили ему в вину симпатии к Ку-клукс-клану. Участники акций протеста называла Сешнса «расистом».

В частности, в здании сената был задержан мужчина в костюме Ку-клукс-клана, который протестовал против предложенного Дональдом Трампом кандидата.

Джефф Сешнс известен как один из самых консервативных американских сенаторов. В 1986 году ему было отказано в посту федерального судьи из-за расистских комментариев.

Сешнсу также приписывают фразу, сказанную одному из темнокожих чиновников — о том, что ему стоит быть осторожней при разговоре с «белыми парнями». Самого чиновника он якобы назвал «мальчиком». Сам Сешнс отрицает факт подобного разговора.

Генеральный прокурор возглавляет министерство юстиции США, а также выступает основным советником президента по юридическим вопросам.

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