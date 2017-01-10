В Сенате США представили законопроект о санкциях в отношении РФ за «кибератаки»

Авторами документа выступили влиятельные сенаторы, представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.

Согласно пояснительным материалам, предоставленным корреспонденту ТАСС аппаратом сенатского комитета по иностранным делам, предлагается законодательно закрепить положения исполнительного указа президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года о введении ограничений против лиц, причастных к «вредоносной активности в киберпространстве», которая угрожает «национальной безопасности, внешней политике и экономике» Соединенных Штатов.

Помимо этого, законопроект предусматривает обязательное введение запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто «подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов». Более того, ограничения вводятся и против тех, кто предоставляет хакерам финансовую и материальную поддержку.

Разработчики законопроекта также считают нужным «ввести санкции» за сотрудничество с «российским оборонным и разведывательным сектором», включая Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Министру национальной безопасности США даются полномочия провести публичные мероприятия с целью проинформировать общественность о возможных киберугрозах. На реализацию предложенных мер сенаторы предлагают выделить 25 млн долларов в 2018 и 2019 финансовых годах.