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22:03 (мск), источник: ТАСС

В Сенате США предложили выделить $100 млн на поддержку «независимых» русскоязычных СМИ

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа американских сенаторов вносит на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, который, в частности, предполагает выделение средств на поддержку «независимых СМИ», в том числе русскоязычных.

Об этом говорится в пояснительных материалах к представленному документу, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Авторы утверждают, что Россия «стремится распространять свое влияние по всей Европе и Евразии, открыто или тайно поддерживая политические партии, “мозговые тресты” и гражданские организации с целью посеять недоверие к демократическим институтам, а также ксенофобские и нелиберальные настроения».

Законодатели предлагают уполномочить Госдепартамент «поддерживать независимые издания», в особенности русскоязычные, а также неправительственные «гражданские надзорные структуры», которые противодействуют коррупции. На эти цели выделяется $100 млн.

Кроме того, законопроект предусматривает создание в структуре Министерства финансов США рабочей группы, в задачи которой будет входить отслеживание «незаконных российских финансовых потоков».

Авторами документа выступили влиятельные сенаторы — представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.

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