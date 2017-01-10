В Сенате США предложили выделить $100 млн на поддержку «независимых» русскоязычных СМИ

Об этом говорится в пояснительных материалах к представленному документу, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Авторы утверждают, что Россия «стремится распространять свое влияние по всей Европе и Евразии, открыто или тайно поддерживая политические партии, “мозговые тресты” и гражданские организации с целью посеять недоверие к демократическим институтам, а также ксенофобские и нелиберальные настроения».

Законодатели предлагают уполномочить Госдепартамент «поддерживать независимые издания», в особенности русскоязычные, а также неправительственные «гражданские надзорные структуры», которые противодействуют коррупции. На эти цели выделяется $100 млн.

Кроме того, законопроект предусматривает создание в структуре Министерства финансов США рабочей группы, в задачи которой будет входить отслеживание «незаконных российских финансовых потоков».

Авторами документа выступили влиятельные сенаторы — представители обеих партий, в частности республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман, а также демократы Бен Кардин и Боб Менендес.