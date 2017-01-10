ФБР не имело доступа к серверам демократов, подвергшимся хакерским атакам

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил это во вторник на слушаниях в профильном комитете Сената США.

«Мы всегда предпочитаем иметь непосредственный доступ сами, когда это возможно», — сказал Коми. Но в данном случае работа «была доверена уважаемой частной компании», отметил он. Директор ФБР признал, что не знает, почему так произошло. По словам Коми, его ведомство подавало «многочисленные запросы» о доступе к серверам.

Публичная версия доклада, распространенная американской разведкой, подвергается жесткой критике, в том числе в самой Америке, как совершенно бездоказательная и неубедительная. Одним из поводов для нее служит тот факт, что ФБР даже само не изучало атакованные, по словам американских властей, устройства.

Россия не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США.