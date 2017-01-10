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22:05 (мск), источник: Lenta.Ru

США обвинили брата и племянника Пан Ги Муна по делу о взяточничестве

Власти США предъявили двум родственникам бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна обвинения по делу о взяточничестве. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Reuters.

Согласно материалам суда Манхэттена, племянник и брат Пан Ги Муна — Пан Чу Хён и Пан Ги Сан — обвиняются в сговоре, целью которого был подкуп официальных представителей ближневосточных стран.

По сведениям Reuters, в деле говорится о попытке продажи комплекса зданий во Вьетнаме, сумма сделки — 800 миллионов долларов. Племянник бывшего генсека ООН работает в Нью-Йорке агентом по торговле недвижимостью, а брат — старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

Другие детали обвинения не приводятся.

24 декабря в издании Sisa Journal вышла статья с итогами журналистского расследования, в которой Пан Ги Муна обвинили в получении взятки. В публикации было сказано, что он получил от бизнесмена Пак Ён Чха в общей сложности 230 тысяч долларов в качестве «подарка». Оба фигуранта обвинения заявили, что оно не соответствуют действительности.

Срок пребывания Пан Ги Муна в должности генерального секретаря ООН истек 1 января 2017 года. На этом посту его сменил португальский политик Антониу Гутерреш.

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