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23:27 (мск), источник: РИА Новости

Сенаторы США хотят добавить новые фамилии в санкционный список против РФ

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Группа сенаторов США хочет добавить новые фамилии в список санкций против РФ, заявляя о вмешательстве в избирательную кампанию в США, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.

«Есть имена, некоторые из них вполне известны. Мы ожидаем, что когда законопроект будет принят, они будут внесены в список санкций», — сказал Кардин. Он уточнил, что конгресс намерен взять на себя инициативу и предлагать Белому дому, каких людей вносить в санкционный список.

Десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во вмешательстве в американские выборы, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными», по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США безосновательными.

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