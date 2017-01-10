Сенаторы США хотят добавить новые фамилии в санкционный список против РФ

«Есть имена, некоторые из них вполне известны. Мы ожидаем, что когда законопроект будет принят, они будут внесены в список санкций», — сказал Кардин. Он уточнил, что конгресс намерен взять на себя инициативу и предлагать Белому дому, каких людей вносить в санкционный список.

Десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.