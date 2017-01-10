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00:12 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко считает, что только союзы равноправных стран способны выжить

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Интеграционные объединения должны строиться на основе равноправия стран-участниц, только такие союзы могут выжить, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: РИА Новости

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, данное заявление прозвучало во время вручения премии президента Белоруссии «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

«Когда речь заходит об интеграционных процессах на постсоветском пространстве и в мире, в Белоруссии исходят из того, что страны должны быть единой семьей», — сообщила пресс-служба со ссылкой на заявление президента.

«И, самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны. Только такие союзы способны выжить», — приводятся в сообщении слова Лукашенко.

Он подчеркнул, что «иного не дано». «Иным и заниматься не надо — это пустая трата времени», — констатировал белорусский лидер.

Комментарии
2
EGENERE
Только вот почему то тот союз не сохранили, развалили. В том союзе работали только две республики БССР и РСФСР, остальные республики жили за их счёт, союз был не равноправным...
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Сунозов
Равноправные, это когда деньги поровну вносят в общую копилку, а не живут за счёт другого.
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