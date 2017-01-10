Лукашенко считает, что только союзы равноправных стран способны выжить
МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Интеграционные объединения должны строиться на основе равноправия
МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Интеграционные объединения должны строиться на основе равноправия
Как сообщила
«Когда речь заходит об интеграционных процессах на постсоветском пространстве и в мире, в Белоруссии исходят из того, что страны должны быть единой семьей», — сообщила
«И, самое главное, в этой семье мы должны быть равноправны. Только такие союзы способны выжить», — приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Он подчеркнул, что «иного не дано». «Иным и заниматься не надо — это пустая трата времени», — констатировал белорусский лидер.