Эксперты: К указу о безвизовом въезде нужно отнестись со сдержанным оптимизмом

Указ о безвизовом въезде в нашу страну на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран, подписанный президентом 9 января, вызвал у белорусской общественности неоднозначную реакцию. Одни восприняли новость с энтузиазмом, в то время как другие отнеслись к ней с определенного рода скепсисом.

Почему только аэропорт?

Как известно, продолжительность безвизового въезда ограничена пятью сутками и распространяется только на прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск.

В связи с этим возникает вопрос: стоит ли надеяться, что в будущем аналогичные меры будут приняты государством и на наземных границах? Поскольку, как известно, основная масса иностранцев прибывает в Беларусь как раз не на самолете, а на своем автомобиле.

Так, например, по данным Погранкомитета, в 2016 году в Беларусь прибыло 6 млн 972,7 тыс. иностранцев, из которых 5 млн 399,9 тыс. приехало автомобильным транспортом, 763,7 тыс. — на поездах и только 612,4 тыс. — воздушным путем.

Вместе с тем начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Анна Муха в рамках брифинга на тему «Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев», который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik, отметила, что в будущем непременно стоит ждать и шагов в направлении либерализации визового режима для туристов, перемещающихся наземным транспортом.

«Нам ведь нужно было с чего-то начинать, — сказала Анна Муха. — Вначале необходимо увидеть на практике эффективность этого шага, то, как сработает данный указ, перед тем, как предпринимать что-то в будущем».

Со сдержанным оптимизмом