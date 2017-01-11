Эксперты: К указу о безвизовом въезде нужно отнестись со сдержанным оптимизмом

Указ о безвизовом въезде в нашу страну на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран, подписанный президентом 9 января, вызвал у белорусской общественности неоднозначную реакцию. Одни восприняли новость с энтузиазмом, в то время как другие отнеслись к ней с определенного рода скепсисом.
Почему только аэропорт?
Как известно, продолжительность безвизового въезда ограничена пятью сутками и распространяется только на прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск.
В связи с этим возникает вопрос: стоит ли надеяться, что в будущем аналогичные меры будут приняты государством и на наземных границах? Поскольку, как известно, основная масса иностранцев прибывает в Беларусь как раз не на самолете, а на своем автомобиле.
Так, например, по данным Погранкомитета, в 2016 году в Беларусь прибыло 6 млн 972,7 тыс. иностранцев, из которых 5 млн 399,9 тыс. приехало автомобильным транспортом, 763,7 тыс. — на поездах и только 612,4 тыс. — воздушным путем.
Вместе с тем начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Анна Муха в рамках брифинга на тему «Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев», который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik, отметила, что в будущем непременно стоит ждать и шагов в направлении либерализации визового режима для туристов, перемещающихся наземным транспортом.
«Нам ведь нужно было с чего-то начинать, — сказала Анна Муха. — Вначале необходимо увидеть на практике эффективность этого шага, то, как сработает данный указ, перед тем, как предпринимать что-то в будущем».
Со сдержанным оптимизмом
Что же касается вопроса о том, станет ли данный указ поводом для увеличения потока туристов в нашу страну, эксперты уверены: в 2017 году на мгновенное увеличение туристов из-за рубежа рассчитывать однозначно не стоит.
«Каких-то быстрых результатов с посещаемостью иностранными туристами нашей страны ожидать не следует, — отметил директор Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Валентин Цехмейстер. — Нам предстоит еще много работы в направлении узнаваемости Беларуси на мировом туристическом рынке, а данный указ — лишь первая ласточка».
«Данный указ нужно рассматривать как некий эксперимент, как первый шаг на пути к открытию туристического потенциала Беларуси, — считает и директор компании “БелАгроТревел” Филипп Гулый. — Главное, на мой взгляд, в этом указе — это практический посыл к туристической общественности и не только: государство свое дело сделало — остальное за вами. Это помощь белорусскому турбизнесу, направленная на диверсификацию туристических потоков в страну».
При этом эксперт подчеркнул, что указ нужно воспринять со сдержанным оптимизмом и в сезоне-2017 серьезных результатов от него не ждать.
Консолидация усилий
«А для того, чтобы туристы в Беларусь поехали, и мы получили положительную статистику и результаты, всем придется очень серьезно напрячься, — уверен Филипп Гулый. — Стоит задаться вопросом: насколько готова инфраструктура, насколько готов сервис к приему туристов?».
«Сложно сказать, что является определяющим моментом в решении вопроса о привлечении большого потока туристов, — отметил также и руководитель РСТО. — Вот не было у нас отелей — сегодня они появились. Поехали ли к нам туристы? Не было сервиса — сейчас мы его выстраиваем. Были визовые препоны — вот мы и их постепенно убираем. Поэтому задачу по привлечению в Беларусь массового потока туристов нужно решать комплексно, чтобы все эти составляющие друг друга дополняли».
Также Цехмейстер подчеркнул, что нужно принимать во внимание факт, что туризм наиболее эффективно развивается в первую очередь либо в странах с высоким уровнем экономического развития либо там, где он является ведущим видом деятельности, например, на островах.
«В Беларуси же пока туризм не является мощным локомотивом экономики, в связи с чем и фетишизировать его не стоит, — сказал он.
«Большинством чиновников нашей страны туризм до сих пор воспринимается как некая социально-культурная сфера, — в свою очередь отметил и Филипп Гулый. — И пока высшее руководство не увидит в цифрах, в миллионах долларах результат от этой сферы деятельности, оно по-иному к нему относиться не будет».
А чтобы этого достичь, нужна консолидация усилий государства, бизнеса, объектов размещения, придорожного сервиса и т. д. В общем, все должны объединиться, чтобы туристы в Беларусь поехали, резюмировал эксперт.