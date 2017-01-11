Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Украина решила заплатить за дружбу с США
Изобретение россиянина стало очень популярным в США
Старшая сестра — это диагноз
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
10Общероссийская елка в Кремле
14Зима в Северном полушарии
06:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Эксперты: К указу о безвизовом въезде нужно отнестись со сдержанным оптимизмом

Эксперты отмечают, что указ безвизовом въезде в нашу страну следует воспринять со сдержанным оптимизмом. Также в этом году не стоит ждать мгновенных результатов с посещаемостью иностранными туристами Беларуси.

Источник: Ежедневник.by

Указ о безвизовом въезде в нашу страну на срок не более пяти суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран, подписанный президентом 9 января, вызвал у белорусской общественности неоднозначную реакцию. Одни восприняли новость с энтузиазмом, в то время как другие отнеслись к ней с определенного рода скепсисом.

Почему только аэропорт?

Как известно, продолжительность безвизового въезда ограничена пятью сутками и распространяется только на прибывающих в страну через Национальный аэропорт Минск.

В связи с этим возникает вопрос: стоит ли надеяться, что в будущем аналогичные меры будут приняты государством и на наземных границах? Поскольку, как известно, основная масса иностранцев прибывает в Беларусь как раз не на самолете, а на своем автомобиле.

Так, например, по данным Погранкомитета, в 2016 году в Беларусь прибыло 6 млн 972,7 тыс. иностранцев, из которых 5 млн 399,9 тыс. приехало автомобильным транспортом, 763,7 тыс. — на поездах и только 612,4 тыс. — воздушным путем.

Вместе с тем начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Анна Муха в рамках брифинга на тему «Безвизовый въезд в Беларусь для иностранцев», который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik, отметила, что в будущем непременно стоит ждать и шагов в направлении либерализации визового режима для туристов, перемещающихся наземным транспортом.

«Нам ведь нужно было с чего-то начинать, — сказала Анна Муха. — Вначале необходимо увидеть на практике эффективность этого шага, то, как сработает данный указ, перед тем, как предпринимать что-то в будущем».

Со сдержанным оптимизмом

Читайте также
Эксперты: потока иностранцев в Беларуси стоит ждать к апрелю

Что же касается вопроса о том, станет ли данный указ поводом для увеличения потока туристов в нашу страну, эксперты уверены: в 2017 году на мгновенное увеличение туристов из-за рубежа рассчитывать однозначно не стоит.

«Каких-то быстрых результатов с посещаемостью иностранными туристами нашей страны ожидать не следует, — отметил директор Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Валентин Цехмейстер. — Нам предстоит еще много работы в направлении узнаваемости Беларуси на мировом туристическом рынке, а данный указ — лишь первая ласточка».

«Данный указ нужно рассматривать как некий эксперимент, как первый шаг на пути к открытию туристического потенциала Беларуси, — считает и директор компании “БелАгроТревел” Филипп Гулый. — Главное, на мой взгляд, в этом указе — это практический посыл к туристической общественности и не только: государство свое дело сделало — остальное за вами. Это помощь белорусскому турбизнесу, направленная на диверсификацию туристических потоков в страну».

При этом эксперт подчеркнул, что указ нужно воспринять со сдержанным оптимизмом и в сезоне-2017 серьезных результатов от него не ждать.

Консолидация усилий

«А для того, чтобы туристы в Беларусь поехали, и мы получили положительную статистику и результаты, всем придется очень серьезно напрячься, — уверен Филипп Гулый. — Стоит задаться вопросом: насколько готова инфраструктура, насколько готов сервис к приему туристов?».

«Сложно сказать, что является определяющим моментом в решении вопроса о привлечении большого потока туристов, — отметил также и руководитель РСТО. — Вот не было у нас отелей — сегодня они появились. Поехали ли к нам туристы? Не было сервиса — сейчас мы его выстраиваем. Были визовые препоны — вот мы и их постепенно убираем. Поэтому задачу по привлечению в Беларусь массового потока туристов нужно решать комплексно, чтобы все эти составляющие друг друга дополняли».

Также Цехмейстер подчеркнул, что нужно принимать во внимание факт, что туризм наиболее эффективно развивается в первую очередь либо в странах с высоким уровнем экономического развития либо там, где он является ведущим видом деятельности, например, на островах.

«В Беларуси же пока туризм не является мощным локомотивом экономики, в связи с чем и фетишизировать его не стоит, — сказал он.

«Большинством чиновников нашей страны туризм до сих пор воспринимается как некая социально-культурная сфера, — в свою очередь отметил и Филипп Гулый. — И пока высшее руководство не увидит в цифрах, в миллионах долларах результат от этой сферы деятельности, оно по-иному к нему относиться не будет».

А чтобы этого достичь, нужна консолидация усилий государства, бизнеса, объектов размещения, придорожного сервиса и т. д. В общем, все должны объединиться, чтобы туристы в Беларусь поехали, резюмировал эксперт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство "Газпром Центра" в Минске заморожено из-за дефектов фундамента
Обама призвал «восстановить демократические институты» в США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь