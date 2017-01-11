Губернатор предложил учредить почётные звания для городов и районов Ростовской области

«Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Об этом глава области написал в своём микроблоге.

«Дон в войну был местом кровопролитных сражений. Здесь полегли сотни тысяч советских солдат. Память об их подвиге должна быть увековечена», — написал Василий Голубев.