Губернатор предложил учредить почётные звания для городов и районов Ростовской области
Губернатор Ростовской области поручил депутатам законодательного собрания региона разработать законопроект о почётных званиях для территорий Дона.
Губернатор Ростовской области поручил депутатам законодательного собрания региона разработать законопроект о почётных званиях для территорий Дона.
«Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Об этом глава области написал в своём микроблоге.
«Дон в войну был местом кровопролитных сражений. Здесь полегли сотни тысяч советских солдат. Память об их подвиге должна быть увековечена», — написал Василий Голубев.