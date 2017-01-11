Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Стивен Сигал нашел себе неожиданное занятие в России
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Старшая сестра — это диагноз
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Бывшего милиционера обвинили в убийстве 47 женщин
20-летний парень объявил себя беременным
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Рождество Христово в городах России
10«Мин нет»
02:25 (мск), источник: Lenta.Ru

CNN узнал содержание секретной части доклада о влиянии России на выборы в США

В секретной части доклада о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы в США, представленного спецслужбами избранному президенту Дональду Трампу, говорилось о том, что российская разведка собрала компромат на него. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Источник: Reuters

Обвинения в адрес России, по данным телеканала, были изложены в двухстраничном резюме, приложенном к отчету о российском вмешательстве в выборы. В их основу, в частности, легли доклады бывшего британского разведчика, которому доверяет ФБР. Бюро, как утверждает CNN, в настоящее время проверяет достоверность информации, которая якобы была получена британцем от российских источников.

Читайте также
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о «русских хакерах»

В резюме говорилось о том, что Россия якобы собрала информацию, которая потенциально могла навредить как республиканцам, так и демократам, однако обнародованы были сведения, которые компрометировали только Демократическую партию США и ее кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Кроме того, в резюме утверждалось, что доверенные лица Трампа в ходе кампании поддерживали контакты с лицами, связанными с российским правительством.

Команда избранного президента пока не прокомментировала данную информацию.

6 января Трамп после брифинга с представителями разведслужб, посвященного хакерским взломам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры Соединенных Штатов, но выразил уверенность, что это не повлияло на результат президентских выборов.

Ранее в тот же день была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

Москва все обвинения последовательно опровергает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США может наказать Россию в 2017 году
В Сенате США представили закон о санкциях в отношении РФ
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали отстранить Россию от всех соревнований
ЕС может ограничить доступ мессенджеров к данным пользователей
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь