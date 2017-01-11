Министр похвастается Госдуме дальневосточными достижениями

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, министр расскажет о демографической ситуации, развитии соцсферы на Дальнем Востоке, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети территорий опережающего развития и свободных портов, поддержке инвестпроектов.

Внимание будет уделено реализации программы «дальневосточный гектар» и созданию «дальневосточных разделов» в госпрограммах и инвестпрограммах госкомпаний.

Отдельно глава Минвостокразвития доложит парламентариям планы законотворческой работы на 2017 год.

Как постоянно сообщало ИА Дейта, в ушедшем году был принят ряд федеральных законов, направленных на ускоренное развитие Дальнего Востока: о выделении «дальневосточного гектара», предоставлении налоговых льгот инвесторам Дальнего Востока, снижении энерготарифов на Дальнем Востоке, механизме «квоты в обмен на инвестиции» в рыбопромысловой сфере и др.