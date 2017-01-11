Студентов ДВФУ ввело в тупик решение Трутнева по строящейся поликлинике

Поликлиника, строящаяся на территории Дальневосточного федерального университета, перейдёт в безвозмездное пользование Владивостокской поликлинике № 1. Подпись под указанным решением уже поставил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который по совместительству является председателем Наблюдательного совета ДВФУ. Студенты и их родители обвинили руководство университета в откровенной лжи и прислали в редакцию ИА REGNUM очередной крик о помощи.

В редакцию ИА REGNUM попал протокол заседания Наблюдательного совета ДВФУ. В Правительстве РФ 22 декабря 2016 года при участии полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, главы Минвостокразвития Александра Галушки и представителя ДВФУ Виктора Белкина было решено передать Владивостокской поликлинике № 1 в безвозмездное пользование на 5 лет ряд нежилых помещений университета площадью в 2 220,35 квадратных метров.

«Данная ситуация для нас абсолютно непонятна и вводит в тупик, — написали студенты и их родители. — Зачем практически готовый проект на стадии его завершения закрывать и отдавать в аренду помещения? Поскольку ДВФУ не принимает технику, в перечень которой входит и диагностическое оборудование, и оснащение для стоматологии, дневного стационара, при помощи которых должна оказываться первичная медпомощь в шаговой доступности, мы можем сделать вывод, что единственное, что нас ожидает — переименование ныне существующего медпункта в филиал Владивостокской поликлиники № 1. При этом все диагностические услуги и другую помощь сотрудники и студенты ДВФУ будут получать также на материке, хотя и это можно поставить под сомнение, ведь срок передачи помещений вряд ли займёт меньше года».

На фоне принятого решения о передаче помещений строящейся поликлиники в безвозмездное пользование Владивостокской поликлинике № 1, студенты и их родители назвали ложью слова руководства университета о сроках окончания работ на объекте.

В начале декабря директор департамента внешних коммуникаций университета Алексей Магаляс, отвечая на официальный запрос корреспондента ИА REGNUM, заявил, что ремонт помещений будущей поликлиники будет закончен до конца 2016 года, а в первом квартале 2017 года будет поставлено и смонтировано оборудование.