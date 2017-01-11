Первые в этом году полеты провели летчики ВВО над заливом Петра Великого

В процессе тренировок отрабатывалась техника поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ВВО.

«Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели первые в новом году полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя… При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

Отмечается, что полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и его частью — Амурским заливом, на берегу которого расположена основная часть Владивостока.