КСУ сообщил дату рассмотрения «языкового закона»

Об этом говорится в распорядке пленарных заседаний КСУ 12−13 и 17 января, который размещен на его официальном сайте.

Закрытая часть пленарного заседания начнется в 10:00.

Ранее сообщалось, что суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме.

Напомним, закон «Об основах государственной языковой политики», который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году.

В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.