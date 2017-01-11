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07:12 (мск), источник: 112.ua

КСУ сообщил дату рассмотрения «языкового закона»

Конституционный суд Украины (КСУ) продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно конституционности закона «Об основах государственной языковой политики» 13 января.

Источник: 112.ua

Об этом говорится в распорядке пленарных заседаний КСУ 12−13 и 17 января, который размещен на его официальном сайте.

Закрытая часть пленарного заседания начнется в 10:00.

Ранее сообщалось, что суд продолжит рассмотрение дела в закрытом режиме.

Напомним, закон «Об основах государственной языковой политики», который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году.

В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Как известно, 57 нардепов обратились в Конституционный суд с требованием признать закон Кивалова-Колесниченко неконституционным еще в 2014 году.

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