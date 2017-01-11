Замглавы Минимущества Приангарья Нефедову отстранили от должности по делу о суррогате

Заместителя министра имущественных отношений Приангарья Евгению Нефедову, в отношении которой возбуждено дело о халатности после массовых отравлений суррогатом в столице региона, отстранили от должности. Свердловский районный суд вынес соответствующее постановление сегодня, 11 января. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Вынесено постановление, удовлетворено ходатайство следствия. Отстранена от должности Нефедова, — рассказали корр. агентства в Свердловском районном суде.

Напомним, 27 декабря 2016 года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Через пару дней Евгению Нефедову госпитализировали. По этой причине разбирательство в Свердловском районном суде было отложено.

Отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в прошлом году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.