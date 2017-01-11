Минобороны России проконтролирует выпуск ракет на «Красмаше»
Проект ракетостроения является стратегически важным для страны.
Проект ракетостроения является стратегически важным для страны.
Министерство обороны России возьмет под личный контроль создание ракет на акционерном предприятии «Красноярский акционерный завод». За выполнением планов в правительстве будут следить еженедельно. Об этом на совещании правительства заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Исходя из этого, заслушивать будем фактически еженедельно, до тех пор, пока создание не войдет в утвержденный график дальнейших работ, скорректированный в конце прошлого года », — цитирует Шойгу РИА «Новости».
В настоящее время АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем баллистических ракет «Синева». Сейчас, по данным агентства, на заводе планируется начать производство тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат».