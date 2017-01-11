Минобороны России проконтролирует выпуск ракет на «Красмаше»

Министерство обороны России возьмет под личный контроль создание ракет на акционерном предприятии «Красноярский акционерный завод». За выполнением планов в правительстве будут следить еженедельно. Об этом на совещании правительства заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Исходя из этого, заслушивать будем фактически еженедельно, до тех пор, пока создание не войдет в утвержденный график дальнейших работ, скорректированный в конце прошлого года », — цитирует Шойгу РИА «Новости».

В настоящее время АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем баллистических ракет «Синева». Сейчас, по данным агентства, на заводе планируется начать производство тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат».