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05:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Минобороны России проконтролирует выпуск ракет на «Красмаше»

Проект ракетостроения является стратегически важным для страны.

Источник: РИА "Новости"

Министерство обороны России возьмет под личный контроль создание ракет на акционерном предприятии «Красноярский акционерный завод». За выполнением планов в правительстве будут следить еженедельно. Об этом на совещании правительства заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Исходя из этого, заслушивать будем фактически еженедельно, до тех пор, пока создание не войдет в утвержденный график дальнейших работ, скорректированный в конце прошлого года », — цитирует Шойгу РИА «Новости».

В настоящее время АО «Красноярский машиностроительный завод» является основным изготовителем баллистических ракет «Синева». Сейчас, по данным агентства, на заводе планируется начать производство тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат».

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