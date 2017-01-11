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05:55 (мск), источник: RIGMA.INFO

«Единая Россия» вступает в борьбу в избирательных кампаниях наступившего года

В наступившем году в Хабаровском крае пройдет более ста избирательных кампаний.

Источник: RIGMA.INFO

Наступивший год для партии «Единая Россия» стартовал с подготовки к предстоящим выборам-2017, об этом во вторник, 10 января сообщил секретарь Хабаровского регионального отделения партии Сергей Луговской.

В 2017 году на территории региона пройдет 101 избирательная кампания, в ходе которой будет избрано 78 депутатов, 23 главы муниципальных образований, 4 собрания депутатов и 6 советов депутатов городских поселений. Всего будет разыграно 728 мандатов.

— Партия «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на замещение всех разыгрываемых мандатов. До выдвижения мы традиционно проведем процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов в каждом муниципальном районе края, — рассказал Луговской.

Лидер хабаровских единороссов также напомнил, что решение о проведении самого тщательного подбора кандидатов было принято партией в ходе Региональной отчетно-выборной Конференции, которая прошла в краевом центре в конце декабря 2016 года. Не оставит без внимания правящая партия и восемь дополнительных выборов в органы местного самоуправления, которые в 2017 году запланированы в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском муниципальных районах, а также в городе Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Ключевой стратегией «Единой России» на выборах всех уровней останется традиционная работа с избирателями.

— Уже не один год мы ставим в приоритет интересы жителей нашего края — проводим личные встречи с избирателями, приемы, открытые собрания, ведь решение проблем граждан всегда остается главным. Это подтверждает и широкая сеть партийных общественных приемных, двери которых открыты в каждом районе края круглый год, а не только в период избирательных кампаний, — отметил Сергей Луговской. Личные встречи с людьми проводят как кандидаты, так и действующие главы муниципальных образований, собраний депутатов, секретари местных отделений «Единой России», парламентарии всех уровней, в том числе, и депутаты Государственной Думы РФ.

По словам депутата Госдумы от Хабаровского края Бориса Гладких, работа с гражданами на местах, в первичных отделениях партии, прежде всего, должна быть системной.

— Для этого сегодня успешно внедрена практика «региональных недель», в ходе которых нам каждый месяц удается лично побывать в своем крае, отправиться в муниципальные районы, чтобы встретиться с их жителями, провести общественные приемы. В первую очередь, такая работа необходима нашим землякам, а значит, она не будет прекращаться или зависеть от каких-либо выборов, ведь «Единая Россия» работает постоянно, — убежден Гладких. Напомним, что согласно действующему законодательству, в 2017 году выборы в России пройдут в Единый День голосования, который запланирован на 10 сентября.

Комментарии
1
станислав егоров
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