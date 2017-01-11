Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США

«Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей», — заверил президент США.

Американский лидер также призвал сограждан «быть бдительными, но не поддаваться страху» перед лицом внешних вызовов. «ИГ (террористическая группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ) будет пытаться убить невинных, — констатировал Обама. — Однако они не смогу победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы».

Белый дом назвал выступление Обамы в Чикаго «прощальным обращением». На 20 января запланирована инаугурация нового президента — республиканца Дональда Трампа.