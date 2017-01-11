Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Президент США прямо угрожал Путину во время личной встречи
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Старшая сестра — это диагноз
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Подростка убило током при катании с горки
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
06:08 (мск), источник: РИА Новости

Обама призвал американцев «восстановить демократические институты»

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уходящий президент США Барак Обама призвал американцев «восстановить демократические институты», выступая с прощальной речью в Чикаго.

Источник: AP 2016

«Наша демократия под угрозой, когда мы ее воспринимаем как должное. Все мы, вне зависимости от партии, должны броситься выполнять задачу восстановления наших демократических институтов», — сказал Обама.

«Когда право на голосование (среди меньшинств — ред.) находится на одном из самых низких уровней в развитых демократиях, мы должны облегчить возможность голосования, а не усложнять ее. Когда доверие к институтам низко, мы должны сократить разрушительное влияние денег на нашу политику и настаивать на принципах транспарентности и этики на службе государства. Когда конгресс не может функционировать, мы должны таким образом разграничивать избирательные округа, чтобы поощрять политиков придерживаться здравого смысла, а не жестких крайних позиций», — заявил Обама.

Уходящий президент США намекнул на ряд проблем в политической жизни. В ряде штатов республиканцы принимают законы, которые, по мнению Демократической партии, затрудняют регистрацию избирателей среди бедных и расовых меньшинств. Доверие к институтам власти, включая конгресс, находится на невысоком уровне, согласно опросам общественного мнения.

Разногласия двух ведущих партий в конгрессе на протяжении двух сроков президентства Обамы мешали и президенту, и конгрессу проводить необходимые с точки зрения каждой стороны реформы. «Творческая» нарезка избирательных кругов привела к тому, что лишь за небольшое число мест в конгрессе идет активная конкуренция партий.

Обама уходит в отставку 20 января, президентом станет Дональд Трамп.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь