Обама призвал американцев «восстановить демократические институты»

«Наша демократия под угрозой, когда мы ее воспринимаем как должное. Все мы, вне зависимости от партии, должны броситься выполнять задачу восстановления наших демократических институтов», — сказал Обама.

«Когда право на голосование (среди меньшинств — ред.) находится на одном из самых низких уровней в развитых демократиях, мы должны облегчить возможность голосования, а не усложнять ее. Когда доверие к институтам низко, мы должны сократить разрушительное влияние денег на нашу политику и настаивать на принципах транспарентности и этики на службе государства. Когда конгресс не может функционировать, мы должны таким образом разграничивать избирательные округа, чтобы поощрять политиков придерживаться здравого смысла, а не жестких крайних позиций», — заявил Обама.