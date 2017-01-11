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07:25 (мск), источник: Informburo.kz

Шавкат Мирзиёев строит себе резиденцию на «хоздворе» Ислама Каримова

Новый президент Узбекистана не стал занимать «Белый дворец» Каримова, где теперь будет музей.

В Ташкенте началось строительство офиса и резиденции для нового президента Шавката Мирзиёева.

Здание, в котором будет работать новый президент, расположится в центре Ташкента, его строительство началось 5 января, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Мирзиёев не стал занимать расположенную рядом резиденцию «Ок сарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов, там будет размещен музей покойного лидера.

Рабочее место Мирзиёева будет находиться буквально за «Ок сароем», на территории, которую в аппарате президента называли «хоздвор».

По данным СМИ, новый глава узбекского государства также решил не занимать резиденции «Дурмень» и «Кук сарой» («Зелёный дворец»), где проживал Каримов. Для него началось строительство отдельной резиденции на улице Великий шёлковый путь в Ташкенте рядом с правительственными стационарами 1, 2, 3, которые в народе называют «нулёвка».

Сейчас президент Мирзиёев руководит страной из кабинета, организованного на втором этаже здания Сената Олий Мажлиса (Парламента) на площади «Мустакиллик» («Независимости») в Ташкенте.

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента 4 декабря 2016 года.

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