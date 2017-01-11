Шавкат Мирзиёев строит себе резиденцию на «хоздворе» Ислама Каримова
Новый президент Узбекистана не стал занимать «Белый дворец» Каримова, где теперь будет музей.
Новый президент Узбекистана не стал занимать «Белый дворец» Каримова, где теперь будет музей.
В Ташкенте началось строительство офиса и резиденции для нового президента Шавката Мирзиёева.
Здание, в котором будет работать новый президент, расположится в центре Ташкента, его строительство началось 5 января, сообщает Служба новостей Центральной Азии.
Мирзиёев не стал занимать расположенную рядом резиденцию «Ок сарой» («Белый дворец»), в которой работал первый президент Узбекистана Ислам Каримов, там будет размещен музей покойного лидера.
Рабочее место Мирзиёева будет находиться буквально за «Ок сароем», на территории, которую в аппарате президента называли «хоздвор».
По данным СМИ, новый глава узбекского государства также решил не занимать резиденции «Дурмень» и «Кук сарой» («Зелёный дворец»), где проживал Каримов. Для него началось строительство отдельной резиденции на улице Великий шёлковый путь в Ташкенте рядом с правительственными стационарами 1, 2, 3, которые в народе называют «нулёвка».
Сейчас президент Мирзиёев руководит страной из кабинета, организованного на втором этаже здания Сената Олий Мажлиса (Парламента) на площади «Мустакиллик» («Независимости») в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента 4 декабря 2016 года.