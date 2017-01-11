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06:49 (мск), источник: РИА Новости

WikiLeaks опроверг сообщения СМИ о «компромате» на Трампа

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сайт WikiLeaks заявил, что появившиеся в СМИ предположения о том, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией об избранном президенте Дональде Трампе, не являются достоверными.

Источник: Reuters

«35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие «российские агенты» якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

Как сообщил телеканал, данные предположения содержались в кратком обзоре из двух страниц, который был приложен к докладу спецслужб США. По словам чиновников, так называемые агенты из РФ обладают личной и финансовой информацией о Трампе. Как предполагает телеканал, часть этих сообщений основана на записях экс-сотрудника британской разведки, работу которого чиновники спецслужб США считают заслуживающей доверия. При этом CNN указал, что ФБР все еще проверяет достоверность этих предположений, которые в основном базируются на неких неназванных «российских источниках». Как отмечает телеканал, многие важные детали о самом Трампе из этих записок ФБР не подтвердило.

Позднее стало известно, что полную версию данных записей опубликовал информационный портал BuzzFeed.

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