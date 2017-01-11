Руководство ДВД Акмолинской области может быть уволено

Главный подозреваемый в убийстве — также полицейский майор Жанибек Баймурзин, сознавшийся в содеянном. При этом в МВД РК считают, что ответственность за произошедшее может лежать и на должностных лицах ДВД Акмолинской области.

— Мы проводим служебное расследование. Если там будет нарушение не только руководства, но и дежурного, проверяющего, ответственного, мы примем решение, — сообщил «КТК» министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

Оперативник Дархан Еламанов пропал 25 декабря, спустя несколько дней его тело обнаружили в окрестностях Кокшетау. Следствие устанавливает причину убийства полицейского. По одной из версий, майор Баймурзин убил сослуживца из личной неприязни.