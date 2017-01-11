Президент Вьетнама планирует посетить Башкортостан в первом квартале 2017 года
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В ходе официального визита делегации Башкортостана в Социалистическую Республику Вьетнам
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В ходе официального визита делегации Башкортостана в Социалистическую Республику Вьетнам
«Вьетнам придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Россией в целом и российскими городами в таких сферах, как политика, экономика и торговля, оборона и безопасность, наука и образование», — отметил Президент страны в рамках встречи.
Чан Дай Куанг констатировал, что вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом создаст инвесторам двух стран благоприятные условия для развития товарооборота.
Глава государства выразил пожелание, чтобы российские и башкортостанские предприятия разработали новые инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности.
Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита Башкортостан.
Рустэм Марданов обозначил наиболее интересные для республики направления сотрудничества с Вьетнамом, среди которых торговля, промышленность и сельское хозяйство. Он также высказал пожелание, чтобы Правительство Вьетнама содействовало созданию благоприятных условий для развития взаимоотношений с провинцией
Задачу активизации межрегионального сотрудничества в