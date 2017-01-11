Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Эксперты рассказали, где в Ту-154 могли бы подложить бомбу
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Старшая сестра — это диагноз
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Фото дня: улицу в Анкаре переименовали в честь Андрея КарловаКарлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
"Не могу остановиться!": Юлия Меньшова о новом увлечении
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Россия беднее, чем три года назад": СМИ оценили политику Путина
СМИ: Киев может уступить РФ ради жизней украинцев
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
10«Мин нет»
14Зима в Северном полушарии
4040 самых красивых снимков 2016 года
07:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Президент Вьетнама планирует посетить Башкортостан в первом квартале 2017 года

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В ходе официального визита делегации Башкортостана в Социалистическую Республику Вьетнам Премьер-министра Правительства республики Рустэма Марданова принял Президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

«Вьетнам придает большое значение всестороннему сотрудничеству с Россией в целом и российскими городами в таких сферах, как политика, экономика и торговля, оборона и безопасность, наука и образование», — отметил Президент страны в рамках встречи.

Чан Дай Куанг констатировал, что вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом создаст инвесторам двух стран благоприятные условия для развития товарооборота.

Глава государства выразил пожелание, чтобы российские и башкортостанские предприятия разработали новые инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности.

Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита Башкортостан.

Рустэм Марданов обозначил наиболее интересные для республики направления сотрудничества с Вьетнамом, среди которых торговля, промышленность и сельское хозяйство. Он также высказал пожелание, чтобы Правительство Вьетнама содействовало созданию благоприятных условий для развития взаимоотношений с провинцией Бариа-Вунгтау.

Задачу активизации межрегионального сотрудничества в торгово-экономической сфере ставит Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. В рамках визита запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и Народным комитетом провинции Бариа-Вунгтау.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама призвал «восстановить демократические институты» в США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Лукашенко: только союзы равноправных стран способны выжить
Стрелок из Чарлстона приговорен к смертной казни
19 стран призвали лишить Россию всех турниров
На Сахалине в ДТП с участием скорой погибли пять человек
Спорт
Ренессанс России на катке, в желобе и прыжках 2017 год начался для наших представителей в зимних видах спорта весьма успешно
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь