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07:49 (мск), источник: Om1.ru

Омская мэрия штрафует организации за наледь и снег на крышах

Ранее полученные уведомления не всегда являются действенной мерой для руководителей — эффективным способом для оперативной уборки территории остается штраф.

Источник: РИА "Новости"

В административных округах Омска активизируется контроль за соблюдением Правил благоустройства. Специалисты отдела контроля администрации Центрального округа после новогодних каникул начали выдавать хозяйствующим субъектам уведомления о необходимости своевременной и оперативной уборке снега и наледи с прилегающей территории.

На предыдущей послненовогодней неделе выпало много снега, тем не менее, далеко не все организации приступили к очистке территории и крыш от снега, льда и наледи.

Омичи то и дело жалуются в администрации округов по поводу глыб льда, свисающих с крыш или скользких ступенек.

Сергей Дмитриенко, глава администрации Центрального округа:

 — На сегодняшний день вопрос уборки и вывоза снега — один из первоочередных. Однако у каждого своя сфера ответственности. Если снег и наледь на магистралях — это забота специалистов «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и на предприятие приходится 92,3% объема всего вывезенного за зиму снега, то хозяйствующие субъекты вывозят лишь 7,7%. Этого, конечно, недостаточно. В первый рабочий день 2017 года руководителю только одной управляющей компании, обслуживающей многоквартирные жилые дома, выдано восемь уведомлений о необходимости устранить выявленные нарушения Правил благоустройства.

Как отмечают в администрации Омска, практика показывает, что уведомления не действуют убедительно на руководителей. Те не спешат устранять замечания и зачастую дело доходит до составления протоколов об административных правонарушениях. Пока что самой действенной мерой остаются штрафы.

По итогам 2016 года специалисты администрации округа составили более 2000 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов превысила 5 миллионов рублей. Для сравнения: в 2015 году она составила 2,5 миллиона рублей. Пресс-служба Администрации Омска.

В наступившем году рейды по проверке соблюдения Правил благоустройства и санитарного состояния округов будут продолжены. Физическим лицам, нарушившие Правила, грозят штрафы от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных — от 5 000 до 20 000 рублей, для юридических — от 10 000 до 100 000 рублей.

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