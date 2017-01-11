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09:03 (мск), источник: УНИАН

ВСУ установили украинский флаг возле Донецкого аэропорта

Украинские военные установили государственный флаг Украины в 500 метрах от Донецкого аэропорта.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов, опубликованном на YouTube-канале.

Украинский флаг бойцы АТО установили под покровом ночи. По словам украинских солдат, на участке фронта возле Донецкого аэропорта уже несколько дней относительно тихо. Во время затишья военные занимаются обустройством новых позиций.

Со стороны позиций ДНР раздаются звуки работы тяжелой военной техники, что свидетельствует либо о ротации, либо об укреплении позиций.

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