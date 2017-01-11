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09:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Усть-Илимска предложили главе города уйти в отставку

Свое мнение о нынешнем мэре горожане выразили в соцсетях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэру Усть-Илимска предложили уйти в отставку. Жители города выразили вотум недоверия Вакилю Тулубаеву. Судя по опросам в социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках» большинство горожан не хотят видеть его главой города. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Основными минусами работы градоначальника жители Усть-Илимска называют некачественную уборку дорог, нерегулярные перевозки в общественном транспорте, отказ мэрии признавать район деревянных зданий аварийным жильем, бездействие при массовом нападении собак на горожан, а также халатность при возведении новогодних горок.

Напомним, Вакиль Тулубаев стал главой Усть-Илимска в сентябре 2015 года. За него проголосовали 44,03% избирателей.

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