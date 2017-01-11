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09:21 (мск), источник: Новости Перми

Пермские власти отказались заключать контракт с застройщиком зоопарка

Победитель конкурса «Техглавстрой» предоставил банковскую гарантию, которая не соответствует требованиям закупки. Строительством пермского зоопарка займется «РЖДстрой».

Источник: Новости Перми

С победителем конкурса на строительство в Перми зоопарка компанией «Техглавстрой» отказались заключать договор, поскольку банковская гарантия, предоставленная застройщиком, не соответствует требованиям.

Строительством зоопарка займется еще один участник конкурса АО «РЖДстрой».

По информации «Коммерсанта-Прикамье», «Техглавстрой» пожаловалось в УФАС на действия заказчика. По мнению компании, предоставленная банковская гарантия не противоречит положениям контракта.

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