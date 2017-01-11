Пермские власти отказались заключать контракт с застройщиком зоопарка

С победителем конкурса на строительство в Перми зоопарка компанией «Техглавстрой» отказались заключать договор, поскольку банковская гарантия, предоставленная застройщиком, не соответствует требованиям.



Строительством зоопарка займется еще один участник конкурса АО «РЖДстрой».



По информации «Коммерсанта-Прикамье», «Техглавстрой» пожаловалось в УФАС на действия заказчика. По мнению компании, предоставленная банковская гарантия не противоречит положениям контракта.