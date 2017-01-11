Пермские власти отказались заключать контракт с застройщиком зоопарка
Победитель конкурса «Техглавстрой» предоставил банковскую гарантию, которая не соответствует требованиям закупки. Строительством пермского зоопарка займется «РЖДстрой».
Победитель конкурса «Техглавстрой» предоставил банковскую гарантию, которая не соответствует требованиям закупки. Строительством пермского зоопарка займется «РЖДстрой».
С победителем конкурса на строительство в Перми зоопарка компанией «Техглавстрой» отказались заключать договор, поскольку банковская гарантия, предоставленная застройщиком, не соответствует требованиям.
Строительством зоопарка займется еще один участник конкурса АО «РЖДстрой».
По информации «Коммерсанта-Прикамье», «Техглавстрой» пожаловалось в УФАС на действия заказчика. По мнению компании, предоставленная банковская гарантия не противоречит положениям контракта.