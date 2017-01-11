В 2017 году министерство терразвития края сделает акцент на развитии моногородов
Глава Прикамья Виктор Басаргин в рамках объявленной им административной реформы встретился с и. о.
Глава Прикамья Виктор Басаргин в рамках объявленной им административной реформы встретился с и. о.
В ходе встречи господин Кокшаров доложил губернатору об итогах работы в 2016 году, а также о планах развития министерства. По словам чиновника, основной акцент будет вновь сделан на развитие моногородов.
В 2016 году Пермский край и Фонд развития моногородов подписали соглашения о сотрудничестве по развитию Красновишерска и Теплой Горы, Минэкономразвития РФ одобрило решение о создании территории опережающего
Напомним, в конце декабря Виктор Басаргин объявил о масштабной административной реформе, ее первым этапом стала отставка краевого правительства. В течение января губернатор намерен встретиться с каждым министром, и обсудить перспективы их работы в краевой власти. Планируется, что обновленный кабинет министров по итогам реформы возглавит сам глава региона.