В краевом ЗС потребуют уволить министров за невыполнение поручений губернатора

Депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Красноярского края заявили, что будут настаивать на отставке министров регионального правительства, если те не выполнят поручений губернатора.

Напомним, 9 января губернатор Виктор Толоконский выступил на расширенном аппаратном совещании в правительстве региона. В своей речи глава края обозначил ряд конкретных задач: в три раза увеличить объемы капитального ремонта многоквартирных домов, разработать план газификации края, увеличить темпы строительства жилья, нарастить объем иностранных инвестиций, решить проблему с нехваткой школ и кадровым дефицитом в здравоохранении, принять закон о благоустройстве, пересмотреть систему экомониторинга и многое другое.

Уже к 1 февраля план действий для выполнения поставленных задач должен быть представлен губернатору.

Во фракции ЛДПР сообщили, что в целом позитивно относятся к поставленным губернатором задачам и будут внимательно следить за их выполнением. Если же чиновники не справятся с этими поручениями, в конце года фракция потребует их отставки. «Только так мы сможем достичь ответственности чиновников за социально-экономическую ситуацию в регионе. А значит, улучшить качество жизни жителей края», — подчеркнули депутаты.

Глава фракции ЛДПР Александр Глисков отметил, что к работе краевых министерств у депутатов накопилось много вопросов:

«Судя по выступлению губернатора, он тоже недоволен работой правительства. В его выступлении красной нитью прошло, что многие решения, данные им, не выполнены. Мы в Заксобрании постоянно видим примеры неэффективной работы. Например, когда оборудование “Шушенской марки” край сначала выкупает, а потом предлагает продать. За один такой поступок уже нужно увольнять, если профильный министр не способен спрогнозировать свои действия на два шага вперед».

Депутат также прокомментировал предложение увеличить объемы капремонта: «Увеличить в три раза количество неэффективных проектов, которые Фонд реализует, можно, но они от этого не станут эффективными. Нужно качество менять, а не количество».

«Если не будут исполняться краевые законы и поручения губернатора, то мы поднимем вопрос об отставке. Но будем надеяться, что не дойдет до этого: либо правительство начнет лучше работать, либо губернатор сам его отправит в отставку», — заключил представитель ЛДПР.