Дубровский поручил Тефтелеву заняться досугом горожан

Губернатор Борис Дубровский поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву создать места для отдыха горожан в каждом районе и пообещал, что лично проведет защиту проектов благоустройства муниципалитетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в наступившем году городские власти уже запланировали строительство скверов в Ленинском районе и на северо-западе Челябинска. Кроме того, к саммиту ШОС и БРИКС в историческом центре города будет создана большая пешеходная зона и благоустроена набережная реки Миасс.

«При этом необходимо создать места отдыха горожан в каждом районе, особенно в новых микрорайонах. Такие “центры притяжения”, как парки, скверы, площадки для занятий спортом и проведения культурного досуга должны быть в каждом районе такого огромного города, как Челябинск, в пределах шаговой доступности, особенно детей и молодежи», — подчеркнул губернатор.

Дубровский поручил Тефтелеву совместно с главами районов организовать эту работу и отметил, что лично проведет защиту проектов благоустройства.