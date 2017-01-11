Новым представителем губернатора в крайизбиркоме стал Алексей Чусовитин

Как говорится в тексте указа, опубликованного на официально интернет портале правовой информации, кандидатура господина Чусовитина была предложена Пермским краевым советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.



Ранее в состав комиссии от губернатора был включен Александр Козенков, занимавший пост заместителя главы администрации губернатора и выдвинутый в состав комиссии земсобранием Пермского района. Он даже успел принять участие в первом организационном заседании, на котором было избрано руководство нового состава крайизбиркома. Однако после его ухода с должности глава региона подписал указ о досрочном прекращении полномочий господина Козенкова, как члена комиссии.



Алексей Чусовитин в начале этой недели был представлен членам краевого правительства, как кандидат на должность заместителя главы администрации губернатора, курирующего вопросы внутренней политики региона.