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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Новым представителем губернатора в крайизбиркоме стал Алексей Чусовитин

Глава Прикамья Виктор Басаргин подписал указ о назначении членом избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса временно неработающего Алексея Чусовитина.

Как говорится в тексте указа, опубликованного на официально интернет портале правовой информации, кандидатура господина Чусовитина была предложена Пермским краевым советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ранее в состав комиссии от губернатора был включен Александр Козенков, занимавший пост заместителя главы администрации губернатора и выдвинутый в состав комиссии земсобранием Пермского района. Он даже успел принять участие в первом организационном заседании, на котором было избрано руководство нового состава крайизбиркома. Однако после его ухода с должности глава региона подписал указ о досрочном прекращении полномочий господина Козенкова, как члена комиссии.

Алексей Чусовитин в начале этой недели был представлен членам краевого правительства, как кандидат на должность заместителя главы администрации губернатора, курирующего вопросы внутренней политики региона.

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