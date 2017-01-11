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09:28 (мск), источник: Pro Город Самара

Губернатор: застройка территории бывших заводов снизит стоимость квадратного метра жилья

Во вторник, 10 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с новым министром строительства Александром Баландиным, на которой обсуждался вопрос возможной застройки территорий бывших предприятий Самары новыми жилыми кварталами.

Источник: Pro Город Самара

В частности, речь идет о строительстве на территории заводов 4 ГПЗ и ЗИМ. По словам главы региона, федеральное Правительство уже подготовило программу помощи регионам в освоении промышленных зон, которая предполагает строительство коммунальной инфраструктуры и подключение к сетям, пишет 63.ru.

Это может существенно уменьшить итоговую стоимость квадратного метра жилья в центральных районах города, и она будет находиться на уровне 35−38 тысяч рублей, как и в наших новых микрорайонах Крутые Ключи, Южный город, Волгарь. Кроме того, это позитивно скажется на рынке жилья в целом, — прокомментировал губернатор.

Как отметил Александр Баландин, по ряду промзон уже есть готовые проекты планировки территорий и социальной инфраструктуры и сегодня их представят в федеральное министерство строительства.

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