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10:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

КПРФ требует упростить регистрацию на выборах главы Среднего Урала

Не желая идти на поклон к единороссам.

Источник: УралИнформБюро

К концу текущей недели на рассмотрение Заксобрания Среднего Урала поступит проект поправок, предполагающий снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах с 7,9% до 5%. Подготовкой документа занимается фракция КПРФ, о чем лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно действующей редакции избирательного законодательства, кандидат на пост главы Среднего Урала на этапе регистрации должен заручиться поддержкой не менее 7,9% от общего числа муниципальных депутатов, передает «Уралинформбюро».

«4 года назад этот закон принимался из расчета на то, что самостоятельно муниципальный фильтр 7,9% в нашей области смогут преодолеть только две партии: “Единая Россия” и “Справедливая Россия”. С тех пор ситуация изменилась. Последние муниципальные кампании прошли неудачно для СР-ов, мы же слегка нарастили депутатский корпус. В итоге второй партией в области по количеству подписей сейчас является КПРФ. Но даже так у нас нет 100% гарантий. Про другие партии я и не говорю», — отмечает Ивачев.

Оппозиционным кандидатам остается «кланяться» ЕР — чтобы было дано распоряжение «медведям» на местах поддержать «чужаков».

«Уверен, что ситуация, при которой даже парламентские партии вынуждены идти на поклон к единороссам, ненормальная. Именно поэтому мы можем и должны снизить фильтр до минимального, разрешенного федеральным законом», — заключил Александр Ивачев.

По словам коммуниста, 11 января он намерен обзвонить руководителей фракций «Справедливой России» и ЛДПР, чтобы предложить им стать соавторами проекта.

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