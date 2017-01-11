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12:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Виталий Кушнарев сокращает расходы и штат сотрудников горадминистрации

В городской администрации южной столицы снизят расходы. Такое распоряжение дал глава Виталий Кушнарев.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Он отметил, что необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти.

Как сообщили в пресс-службе управления, первую очередь начнут отказываться от расходов на канцелярию, служебный транспорт, командировочных и представительских расходов. Кроме того, департаментам и управлениям Ростова предлагается серьезно пересмотреть штат сотрудников и половину из них сократить.

Виталий Кушнарев уверен, что такая мера освободит необходимые средства для решения реальных городских проблем.

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