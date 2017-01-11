Виталий Кушнарев сокращает расходы и штат сотрудников горадминистрации
В городской администрации южной столицы снизят расходы. Такое распоряжение дал глава Виталий Кушнарев.
В городской администрации южной столицы снизят расходы. Такое распоряжение дал глава Виталий Кушнарев.
Он отметил, что необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти.
Как сообщили в
Виталий Кушнарев уверен, что такая мера освободит необходимые средства для решения реальных городских проблем.