Виталий Кушнарев сокращает расходы и штат сотрудников горадминистрации

Он отметил, что необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти.

Как сообщили в пресс-службе управления, первую очередь начнут отказываться от расходов на канцелярию, служебный транспорт, командировочных и представительских расходов. Кроме того, департаментам и управлениям Ростова предлагается серьезно пересмотреть штат сотрудников и половину из них сократить.

Виталий Кушнарев уверен, что такая мера освободит необходимые средства для решения реальных городских проблем.