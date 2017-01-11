Глава минспорта Прикамья решила оставить занимаемую должность

В минспорта «Ъ» данную информацию подтвердили, назвав в числе причин принятого госпожой Костиной решения эмоциональную и физическую усталость, а также то, что в последнее время министерство находится под пристальным вниманием правоохранительных органов.



По данным источников «Эхо Перми», чиновницу попросили уйти, поскольку она отказалась подписывать «задним числом» документы о сдаче в эксплуатацию крытого футбольного манежа «Пермь Великая», который краевые власти собирались официально сдать в декабре 2016 года.



Именно этот объект должен стать тренировочной базой для сборных чемпионата мира по футболу в 2018 году. В конце декабря сообщалось, что его строительство завершилось, но процедура ввода в эксплуатацию затягивается. Стоимость строительства составляет — 1,4 млрд руб. Отметим, что из них, 644 млн руб. — это средства федерального бюджета. И если регион не выполнит своих обязательств по вводу объекта в срок, то должен будет вернуть их в государственную казну. В краевом Минспорте «Ъ» данную информацию опровергли, отметив, что на госпожу Костину никто не давил и не заставлял ее увольняться.



Напомним, прежний глава ведомства Павел Лях подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие полагает, что господин Лях подписал акт приемки по реконструкции стадиона «Динамо» на сумму 45 млн руб. Из-за этих действий бюджетам различных уровней был нанесен ущерб в размере 29,5 млн руб. Экс-министр был отстранен от должности и в настоящий момент находится под домашним арестом.