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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава минспорта Прикамья решила оставить занимаемую должность

И. о. министра физической культуры, спорта и туризма Прикамья Елена Костина написала заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило «Эхо Перми».

В минспорта «Ъ» данную информацию подтвердили, назвав в числе причин принятого госпожой Костиной решения эмоциональную и физическую усталость, а также то, что в последнее время министерство находится под пристальным вниманием правоохранительных органов.

По данным источников «Эхо Перми», чиновницу попросили уйти, поскольку она отказалась подписывать «задним числом» документы о сдаче в эксплуатацию крытого футбольного манежа «Пермь Великая», который краевые власти собирались официально сдать в декабре 2016 года.

Именно этот объект должен стать тренировочной базой для сборных чемпионата мира по футболу в 2018 году. В конце декабря сообщалось, что его строительство завершилось, но процедура ввода в эксплуатацию затягивается. Стоимость строительства составляет — 1,4 млрд руб. Отметим, что из них, 644 млн руб. — это средства федерального бюджета. И если регион не выполнит своих обязательств по вводу объекта в срок, то должен будет вернуть их в государственную казну. В краевом Минспорте «Ъ» данную информацию опровергли, отметив, что на госпожу Костину никто не давил и не заставлял ее увольняться.

Напомним, прежний глава ведомства Павел Лях подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие полагает, что господин Лях подписал акт приемки по реконструкции стадиона «Динамо» на сумму 45 млн руб. Из-за этих действий бюджетам различных уровней был нанесен ущерб в размере 29,5 млн руб. Экс-министр был отстранен от должности и в настоящий момент находится под домашним арестом.

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