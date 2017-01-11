Четыре кандидата претендуют на кресло главы Темрюкского района

Краснодар, 11 января, KrasnodarMedia. На должность главы Темрюкского района претендуют четыре кандидата, среди которых — недавно назначенный и.о. главы муниципального образования Федор Бабенков. Прием документов в конкурсную комиссию завершился 21 декабря. Первый этап выборов, на котором члены конкурсной комиссии выберут не менее двух кандидатур на должность главы района, состоится 12 января, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Темрюкского района.

В ходе первого этапа комиссия проверит документы претендентов, затем проведет беседу с каждым кандидатом.

Как сообщало ранее ИА KrasnodarMedia, исполняющий обязанности главы Темрюкского района Федор Бабенков ранее был депутатом районного Совета и генеральным директором ООО «Лазурит» — одного из успешных сельхозпредприятий в районе.

Ранее обязанности главы района исполнял Александр Зимин.

Бывший глава Темрюкского района Сергей Робилко 21 октября уволился по собственному желанию.