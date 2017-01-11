Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов

По ее словам, решение суда о наложении обеспечительных мер на имущество чиновника было вынесено еще 14 декабря 2016 года. Оно не было обжаловано защитой Улюкаева, отметила пресс-секретарь.

Ранее 11 января в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов раскрыл подробности расследования уголовного дела бывшего министра.

«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей», — заявил Краснов.

10 января Улюкаева оставили под домашним арестом до 15 апреля, а срок рассмотрения его дела продлили до 15 мая.

Алексей Улюкаев, занимавший на тот момент должность министра экономического развития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Следствие полагает, что он потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения о сделке по приобретению госпакета акций компании «Башнефть». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.