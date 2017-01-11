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11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму в полмиллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в два миллиона долларов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в среду, 11 января.

По ее словам, решение суда о наложении обеспечительных мер на имущество чиновника было вынесено еще 14 декабря 2016 года. Оно не было обжаловано защитой Улюкаева, отметила пресс-секретарь.

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Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей

Ранее 11 января в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов раскрыл подробности расследования уголовного дела бывшего министра.

«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей», — заявил Краснов.

10 января Улюкаева оставили под домашним арестом до 15 апреля, а срок рассмотрения его дела продлили до 15 мая.

Алексей Улюкаев, занимавший на тот момент должность министра экономического развития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. Следствие полагает, что он потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за выдачу положительного заключения о сделке по приобретению госпакета акций компании «Башнефть». В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.

Комментарии
9
Игорь Викторович
Будет то же самое что с Сердюком и Васильевой, ворон-ворону глаз не выклюет, пока власть будет передаваться из одних рук в другие, не чего хорошего народ видеть не будет, одно сплошное лицемерие и ложь...
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Наталья Елисеева
А нам этот водолаз лапшу на уши вешал про что он ищет дно. А сам обогащался как мог. Вообще-то начинать надо с луноликого и иже с ним. Никогда не поверю что ВВП ничего не знал. Сначала дал наворовать, потом арестовали, затем все вернут и выпустят с извинениями. Опыт такой уже есть - Сердюков и Васильева....
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сергей иванов
противно слушать и читать про этого улюкаева, хроника ни как про вора и взяточника а как о национальном герое
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Улюкаеву продлили домашний арест
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