Алиханов: Ездил в Славск — Венеция какая-то
Глава региона напомнил о необходимости проведения мелиоративных работ.
Глава региона напомнил о необходимости проведения мелиоративных работ.
В Славском округе наблюдаются серьёзные подтопления сельскохозяйственных земель. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов на совещании по вопросам мелиорации, которое прошло в областном правительстве в среду, 11 января.
— Я недавно ездил в Славск — Венеция
По его словам, в Калининградской области планируют создать комиссию по вопросам мелиорации сельскохозяйственных земель. В 2017 году на эти цели планируют выделить из бюджета около 50 миллионов рублей. В 2016 году сумма была в 30 раз меньше — 1,6 миллиона.
«От уровня обустроенности зависит не только сельхозпроизводство, но и в целом жизнедеятельность населения. В правительстве вопросами мелиорации занимаются как минимум три ведомства — министерство сельского хозяйства, министерство экологии и природных ресурсов и
При этом он добавил, что на сегодняшний день обустраивать мелиоративные каналы помогают сельхозпроизводители. «Они довольно существенные деньги на это тратят, мы их пытаемся софинансировать», — уточнил глава региона.