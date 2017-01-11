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11:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Ездил в Славск — Венеция какая-то

Глава региона напомнил о необходимости проведения мелиоративных работ.

Источник: Калининград.Ru

В Славском округе наблюдаются серьёзные подтопления сельскохозяйственных земель. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов на совещании по вопросам мелиорации, которое прошло в областном правительстве в среду, 11 января.

— Я недавно ездил в Славск — Венеция какая-то. Идёт дорога. Посмотрел в сторону — вроде поле, а там такая вода, — поделился впечатлениями глава региона.

По его словам, в Калининградской области планируют создать комиссию по вопросам мелиорации сельскохозяйственных земель. В 2017 году на эти цели планируют выделить из бюджета около 50 миллионов рублей. В 2016 году сумма была в 30 раз меньше — 1,6 миллиона.

«От уровня обустроенности зависит не только сельхозпроизводство, но и в целом жизнедеятельность населения. В правительстве вопросами мелиорации занимаются как минимум три ведомства — министерство сельского хозяйства, министерство экологии и природных ресурсов и какие-то вопросы курирует агентство по имуществу. Я уже не говорю про федеральные структуры, тут целый букет. В этой ситуации сложилась замечательная картина: у нас подавляющее большинство мелиоративных каналов находится в ничейной собственности», — посетовал врио губернатора.

При этом он добавил, что на сегодняшний день обустраивать мелиоративные каналы помогают сельхозпроизводители. «Они довольно существенные деньги на это тратят, мы их пытаемся софинансировать», — уточнил глава региона.

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