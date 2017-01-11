Премьер создаст рабочую группу для повышения зарплат бюджетникам

Как сообщили «ИНФОТАГ» в правительстве, поводом для этого послужила встреча во вторник с представителями Федерации профсоюзов образования и науки (FSES).

Группа призвана предложить поправки в законодательство, чтобы создать единую систему оплаты труда для разных категорий работников учебных заведений. Также будет составлен ряд предложений по привлечению молодых специалистов в образовательную систему и повышения качества преподавания.

Ранее профсоюзы заявили о намерении провести 17—20 января протесты у правительства и парламента против снижения уровня жизни населения, в частности, учителей, зарплаты которых в среднем составляют 57% от средней зарплаты по экономике — 5050 леев.

Также они требуют увеличить зарплату персонала учебных заведений, не вовлеченных в педагогический процесс, до прожиточного минимума. Сейчас зарплата работников школьных столовых, уборщиц, сторожей составляет порядка 1700 леев при прожиточном минимуме около 1813 леев..

Премьер признал важность поднятых вопросов, призвав профсоюзы к открытому диалогу, который бы учитывал финансовую ситуацию в республике.

«Мы хотим достичь достойного уровня зарплат в стране», — заверил Филип.

Справка «ИНФОТАГ»: Федерация профсоюзов образования и науки одна из крупнейших в РМ. В ней числятся более 120 тыс. человек. 9 декабря 2016 г. организация проводила пикетирование парламента с требованиями принять поправки к проекту закона о пенсионной реформе.