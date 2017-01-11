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12:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов предложил законодательно признать бобров вредными животными

Врио губернатора Антон Алиханов предложил выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными.

Источник: Калининград.Ru

Вопрос обсуждался на совещании по мелиорации в среду, 11 января.

Есть мнение, что бобры являются для Калининградской области вредными животными (потому что, собственно, их до пятьдесят какого-то года в принципе не существовало) ровно по той причине, что их жизнь негативно сказывается на состоянии земель в Калининградской области. Поэтому есть мнение о том, что необходимо круглогодично выдавать лицензии на их отстрел и выступить с инициативой о признании бобров вредными животными, чтобы их можно было истреблять вообще без получения лицензии, — прокомментировал Алиханов журналистам.

В 2014 году в регионе насчитывалось около шести с половиной тысяч бобров. Власти периодически проводят отстрел этих животных из-за существенного увеличения популяции. По словам специалистов, бобры наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству: подтапливают сельхозугодия, дороги, мелиоративные каналы, подтопляют поля и разрушают дамбы.

Ранее врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков сообщал, что инвестор отказался от строительства в Калининградской области завода по производству топливных гранул из-за большого количества бобров.

«С точки зрения объектов животного мира мне, безусловно, искренне жаль бобров, но с точки зрения интересов развития производства, создания рабочих мест и улучшения состояния лесов эти неутомимые строители причиняют очень большой вред. Очевидно, отстрел бобров будет продолжаться», — сказал чиновник.

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