Алиханов предложил законодательно признать бобров вредными животными
Врио губернатора Антон Алиханов предложил выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными.
Врио губернатора Антон Алиханов предложил выйти на федеральный уровень с инициативой о признании бобров в Калининградской области вредными животными.
Вопрос обсуждался на совещании по мелиорации в среду, 11 января.
Есть мнение, что бобры являются для Калининградской области вредными животными (потому что, собственно, их до пятьдесят
В 2014 году в регионе насчитывалось около шести с половиной тысяч бобров. Власти периодически проводят отстрел этих животных
Ранее врио министра природных ресурсов и экологии Юрий Шитиков сообщал, что инвестор отказался от строительства в Калининградской области завода по производству топливных гранул
«С точки зрения объектов животного мира мне, безусловно, искренне жаль бобров, но с точки зрения интересов развития производства, создания рабочих мест и улучшения состояния лесов эти неутомимые строители причиняют очень большой вред. Очевидно, отстрел бобров будет продолжаться», — сказал чиновник.