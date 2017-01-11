В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — В Кремле не имеют компромата на избранного президента США Дональда Трампа, информация по этому поводу является абсолютным вымыслом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом.

Ранее сообщалось, что в некоторых западных СМИ появились публикации о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Сначала CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа, затем портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета.

Полный текст документа приводится во вторник на сайте BuzzFeed. Трамп назвал статью лживой, и позже в твиттере приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.