«Деньги на уборку снега не кончаются никогда»

Рядом со зданием управления Новосибирского метрополитена на фоне мини-трактора, убирающего снег, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Райхман рассказал о том, какие предприятия и организации поддержали инициативу МУП «Новосибирский метрополитен» в помощи мэрии по уборке снега.

Несмотря на выделенные в рамках режима ЧС 40 миллионов рублей из областного резервного фонда, мэрия обратилась к предприятиям Новосибирска за помощью по уборке снега.

«Хочу выразить слова благодарности предприятиям, которые откликнулись. В первую очередь, коллективу метрополитена и его руководителю Андрею Евгеньевичу Ксензову, который организовал уборку на ул. Серебренниковской, — сказал Сергей Райхман. — Кроме этого, на сегодняшний день уже работает техника управления Западно-Сибирской железной дороги: совместно с администрацией Центрального округа они убрали снег на улице Урицкого, на участке от Вокзальной магистрали до улицы Ленина. На этой неделе на наш призыв откликнулась компания СИБЭКО, которая своими силами будет наводить порядок вокруг своей территории».

По данным главы благоустроительного комплекса мэрии, на уборке снега в сутки работает 520 единиц техники, из которой 280 — самосвалы, вывозящие снег.

Инициативу МУП «Новосибирский метрополитен» в помощи мэрии по уборке снега поддержали предприятия и организации города.

«От метрополитена работают самосвалы и погрузчик, — пояснил руководитель МУП «Новосибирский метрополитен» Андрей Ксензов. — В дневное время убирать снег мешают припаркованные машины, а ночью нам помогала ГИБДД, привлекалась наша техника по уборке снега на улице Серебренниковской. На вопрос журналистов, куда делись деньги, выделенные в рамках введения режима ЧС, Сергей Райхман ответил: «Деньги там, где они и должны быть — в бюджете. Вчера было совещание у мэра — поставлены задачи, лимиты есть, будем и дальше работать по уборке города от снега. Деньги никогда не кончаются, они есть всегда, главное, правильно и умно их потратить».