«Деньги на уборку снега не кончаются никогда»
Деньги никогда не кончаются, они есть всегда, главное — правильно их потратить. Об этом 11 января сказал, комментируя процесс уборки и вывоза снега с городских улиц, начальник департамента транспорта и
Деньги никогда не кончаются, они есть всегда, главное — правильно их потратить. Об этом 11 января сказал, комментируя процесс уборки и вывоза снега с городских улиц, начальник департамента транспорта и
Несмотря на выделенные в рамках режима ЧС 40 миллионов рублей из областного резервного фонда, мэрия обратилась к предприятиям Новосибирска за помощью по уборке снега.
Рядом со зданием управления Новосибирского метрополитена на фоне
«Хочу выразить слова благодарности предприятиям, которые откликнулись. В первую очередь, коллективу метрополитена и его руководителю Андрею Евгеньевичу Ксензову, который организовал уборку на ул. Серебренниковской, — сказал Сергей Райхман. — Кроме этого, на сегодняшний день уже работает техника управления
По данным главы благоустроительного комплекса мэрии, на уборке снега в сутки работает 520 единиц техники, из которой 280 — самосвалы, вывозящие снег.
Инициативу МУП «Новосибирский метрополитен» в помощи мэрии по уборке снега поддержали предприятия и организации города.
«От метрополитена работают самосвалы и погрузчик, — пояснил руководитель МУП «Новосибирский метрополитен» Андрей Ксензов. — В дневное время убирать снег мешают припаркованные машины, а ночью нам помогала ГИБДД, привлекалась наша техника по уборке снега на улице Серебренниковской. На вопрос журналистов, куда делись деньги, выделенные в рамках введения режима ЧС, Сергей Райхман ответил: «Деньги там, где они и должны быть — в бюджете. Вчера было совещание у мэра — поставлены задачи, лимиты есть, будем и дальше работать по уборке города от снега. Деньги никогда не кончаются, они есть всегда, главное, правильно и умно их потратить».