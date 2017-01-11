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13:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Лужков призвал областное правительство «не быть добреньким» к владельцам сельхозземель

Экс-мэр Москвы, владелец фермерского хозяйства в Озёрском районе Юрий Лужков призвал разработать единый план по проведению мелиоративных работ в Калининградской области. Об этом он заявил на совещании под руководством врио губернатора Антона Алиханова в среду, 11 января.

Источник: Калининград.Ru

— Я провёл в своём хозяйстве систему мелиорации. Копаю, копаю, копаю, выкопал — все мои каналы заполнены водой. Нет выхода в реки, которые должны принять эту воду. Вся работа впустую. Должна быть единая плановая система осуществления мелиоративных работ, — сказал Лужков.

Он также подчеркнул, что «нужно требовать от государства деньги на мелиорацию». «Когда мы говорим о тех возможностях, которые имеются в Калининградской области, то нужно их сконцентрировать, в первую очередь, не на малых каналах, а на том, чтобы выпуск воды из больших водных систем был первым делом, первой задачей», — отметил Лужков.

Фермер также посоветовал областному правительству привлекать к мелиоративным работам собственников сельхозземель.

— Нам здесь, по крайней мере правительству, не нужно быть добренькими. Есть владельцы земель. Они должны выполнять все требования по мелиорации до ввода земель в областные и государственные сети. Нужно концентрировать усилия, но действовать по единому областному плану с тем, чтобы все участвовали в вопросе мелиорации, — заключил Юрий Лужков.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов сообщил, что власти планируют создать комиссию, которая будет заниматься вопросами мелиорации в Калининградской области. По словам главы региона, в 2017 году на работы по осушению сельхозземель планируют выделить в 30 раз больше, чем в 2016-м: около 50 миллионов рублей.

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