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13:08 (мск), источник: VN.RU

Сделать платными рабочие тетради для школьников предлагают депутаты

Исключить рабочие тетради и контурные карты из состава учебных изданий, приобретаемых за счет учебного заведения, предлагают парламентарии Новосибирской области. С предложением поддержать соответствующую инициативу Думы Томской области выступил комитет Заксобрания НСО по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

Исключить рабочие тетради и контурные карты из перечня покупаемых за государственный счет учебных принадлежностей рекомендовал комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Заксобрания НСО. Этот вопрос будет обсуждаться на сессии Заксобрания. Новосибирские парламентарии таким образом присоединились к инициативе томских коллег, которые предлагают изменить закон «Об образовании в РФ», сообщает пресс-служба Заксобрания НСО.

— Наша позиция сегодня согласуется с позицией Томской области, — сообщил глава областного профильного министерства Сергей Нелюбов.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева отметила, что в подобной инициативе нет ограничения права детей.

Инициатива напрямую касается вопроса о том, что считать учебно-вспомогательными принадлежностями. Как пояснил депутат Евгений Гутов, эта формулировка в законе «Об образовании», который действует с 2013 года, очень размыта. Многие родители под бесплатностью, общедоступностью образования понимают бесплатность получения всех пособий.

— К учебным пособиям относили все, что касается учебно-вспомогательных принадлежностей. На самом деле это не так, есть уже судебная практика в Архангельской области, когда прокурор области обязывал одну из образовательных организаций обеспечить детей бесплатными рабочими тетрадями и получил апелляционное заключение об отказе. Вопрос был там изучен очень тщательно, — рассказал депутат.

Евгений Гутов отметил, что рабочие тетради не включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе.

Следовательно, образовательное учреждение не вправе за счет государства производить закупку учебных пособий и учебников, это может расцениваться как необоснованные или нецелевые расходы. Кроме того, Семейный кодекс РФ обязывает родителей обеспечить получение детьми основного образования и создать для этого все необходимые условия.

— Я считаю, что это должно быть возложено на родительские плечи. Кстати, обучение возможно и без приобретения рабочих тетрадей путем использования других дидактических материалов. Я сам учитель, рабочие тетради мне облегчают работу. Но если мы сегодня говорим, что рабочая тетрадь обязательна на уроке, то это не совсем правильно с профессиональной точки зрения. Если наглядные пособия, всевозможная оргтехника, — отметил Гутов.

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