В Башкирии меняется порядок формирования Общественной палаты республики

Новелла уточняет положения о составе, порядке формирования и полномочиях органов Палаты, аппарата, статусе ее членов и требованиях к кандидатам.

В частности, одна треть состава Общественной палаты республики утверждается Главой Башкортостана по представлению общественных объединений, одна треть — Госсобранием РБ по представлению общественных объединений и некоммерческих организаций. Затем утвержденные две трети состава определяют остальных членов. Срок полномочий увеличивается с двух до трех лет.