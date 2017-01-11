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13:56 (мск), источник: Новый Калининград

Депутат Верхолаз заявил о закрытии уголовного дела в отношении него

В Калининграде уголовное дело в отношении депутата горсовета Евгения Верхолаза прекращено. Об этом во вторник корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» заявил сам депутат.

При этом в областном Следственном комитете такой информацией не располагают и попросили позвонить позднее.

Напомним, в ноябре 2016 года в отношении депутата горсовета Евгения Верхолаза было возбуждено уголовное дело. Из материалов уголовного дела следует, что в ночь с 11 на 12 октября 2016 года в развлекательном комплексе «Планета» подозреваемый из хулиганских побуждений применил насилие к 23-летней девушке. Евгений Верхолаз, по данным следствия, нанес посетительнице заведения не менее двух ударов рукой по голове.

Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал доследственной проверки по заявлению 23-летней жительницы региона.

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