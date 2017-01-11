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13:13 (мск), источник: Om1.ru

Зелинский неожиданно заявил, что вышел из ЛДПР

Бывший глава омского отделения либерал-демократов дал свое первое интервью после провала на выборах в Госдуму.

Источник: Reuters

Сегодня, 11 января бывший руководитель омского отделения ЛДПР Ян Зелинский впервые дал интервью омской прессе. Он сделал неожиданное заявление, которое наверняка удивило его однопартийцев. Политик сообщил, что он ушел из партии.

Ян Зелинский, экс-лидер омского отделения ЛДПР:

— Вы наверное думаете, что я сейчас начну агитировать за ЛДПР? Официально на страницах вашего издания заявляю, что на сегодня я никакого отношения к ЛДПР не имею, вышел из партии после выборов (Цитата по газете «Коммерческие вести»).

Отметим, что политик исчез с политической арены Омска 28 июня 2016 года -день, когда в ЛДПР назвали списки кандидатов в Госдуму. На тот момент экс-лидера омских жириновцев Яна Зелинского среди них не было. Впрочем, как и в то время координатора омских либерал-демократов Алексея Ромахина.

Последний раз снимок Яна Зелинского вместе с партийным главой Владимиром Жириновским, призывавшим не голосовать за бюджет — 2017, появился 8 декабря 2016 года на сайте новосибирского отделения ЛДПР.

Как сложилась дальнейшая политическая судьба яркого и неординарного Яна Зелинского, неизвестно, он недоступен для звонков, и получить оперативный комментарий не удалось.

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