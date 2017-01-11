Молдавские депутаты продлили себе отдых

«Парламент созывает очередную весеннюю сессию, начиная с 1 февраля 2017 года, согласно положениям Конституции Республики Молдова. Соответствующее положение подписал спикер законодательного органа Андриан Канду», — отметили в пресс-службе парламента.

Согласно действующему законодательству, парламент созывается на две очередные сессии в году.

Первая — начинается в феврале и завершается не позднее конца июля. Вторая — в сентябре и завершается не позднее конца декабря.

«Дату начала пленарных заседаний установит постоянное бюро парламента», — отметили в пресс-службе законодательного органа.

Народные избранники ушли на зимние каникулы в конце декабря. Заключительное заседание осенней сессии депутаты провели 23 декабря 2016 года.

В Молдове бюджетники остались в этом году без новогодних каникул, а школьники вышли на учебу с 8 января.