Молдавские депутаты продлили себе отдых
КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Молдавские депутаты не успели отдохнуть и продлили себе каникулы до 1 февраля.
КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Молдавские депутаты не успели отдохнуть и продлили себе каникулы до 1 февраля.
«Парламент созывает очередную весеннюю сессию, начиная с 1 февраля 2017 года, согласно положениям Конституции Республики Молдова. Соответствующее положение подписал спикер законодательного органа Андриан Канду», — отметили в
Согласно действующему законодательству, парламент созывается на две очередные сессии в году.
Первая — начинается в феврале и завершается не позднее конца июля. Вторая — в сентябре и завершается не позднее конца декабря.
«Дату начала пленарных заседаний установит постоянное бюро парламента», — отметили в
Народные избранники ушли на зимние каникулы в конце декабря. Заключительное заседание осенней сессии депутаты провели 23 декабря 2016 года.
В Молдове бюджетники остались в этом году без новогодних каникул, а школьники вышли на учебу с 8 января.